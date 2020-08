La virologa Ilaria Capua: «Non credete ai negazionisti: il virus circola e ha portato via migliaia di vite. Ora dobbiamo evitare la seconda ondata» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Nel dibattito tra cauti e ottimisti, definiti da alcuni anche “negazionisti”, interviene la virologa Ilaria Capua. La direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida in un commento pubblicato sul Corriere della Sera scrive che il Coronavirus circola ancora. E suggerisce le strategie per evitare la seconda ondata, che secondo la virologa è alle porte, ma è possibile prevenirla, seguendo tre regole basilari: distanziamento, igiene delle mani e mascherine. Capua spiega cosa sta accadendo negli altri Paesi dove sono scoppiati nuovi importanti focolai: «Il virus ... Leggi su open.online

La seconda ondata sembra ormai data per certa ma una categoria di cittadini potrebbe farne le spese maggiori secondo Ilaria Capua. Ecco chi è più a rischio. Chi saranno le persone più colpite durante ...

