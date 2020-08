La vicenda libica svela l'inganno del teatrino egiziano. Una dittatura che se isolata va KO (Di lunedì 3 agosto 2020) La vicenda libica è probabilmente l'emblema di cosa sia l'Egitto. Si inscena una rappresentazione teatrale della banalità della geopolitica mediterranea. I libici che si oppongono al governo riconosciuto a livello internazionale di Tripoli invocano l'intervento di Al Sisi. E qui parte la seconda parte del teatrino. Al Sisi riceve la telefonata del suo amichetto Trump, che in America ha i mesi contati prima di essere fatto fuori politicamente. Trump in sostanza gli ordina di (...) - Tribuna Libera / Egitto, Libia, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

