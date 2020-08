La storia gloriosa del Boeing 747 (Di lunedì 3 agosto 2020) Non sarà un addio improvviso dai cieli quello del B-747, tra nuovi, usati e cargo ne voleranno centinaia ancora per almeno due decenni, ma gli inevitabili risultati economici negativi che nel secondo trimestre 2020 hanno caratterizzato il bilancio di Boeing, una perdita di 2,4 miliardi di dollari, hanno avuto l'effetto di costringere l'azienda a decisioni complicate e dolorose. La prima è che Boeing smetterà di costruire il B747, aereo noto come la "Regina dei cieli", entro il 2022.L'amministratore delegato Dave Calhoun ha infatti comunicato ai lavoratori che la produzione dell'iconico jet è destinata a terminare, un fatto risaputo vista la vetustà del modello (quasi 52 anni), ma che ancora non aveva una data considerata la grande versatilità del Jumbo-Jet e il suo riutilizzo come cargo. Calhoun ha dichiarato: ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : storia gloriosa La storia gloriosa del Boeing 747 Panorama La storia del calcio a Itri, presentazione del volume nella corte del Comune

Sarà presentato venerdì 7 agosto alle 19 presso la Corte del Comune la presentazione del volume “Il calcio a Itri”. Il libro narra le vicende del football nella cittadina itrana dagli esordi e fino ai ...

La gloriosa Ilva in un libro: dal 1903 a oggi

LA MADDALENA. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo: Ultras Ilva, dal 1903”. È il titolo del libro in copie limitate presnetato dai supertifosi maddalenini, Cristian Lai e Antonio Carboni. Sono racchiusi ol ...

