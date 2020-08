La "spedizione punitiva" al bar. Gli immigrati scatenano il caos (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesca Galici Scene di ordinaria follia a Prato, dove un gruppo di 10 giovani, probabilmente stranieri, ha assaltato un bar con spray urticante e bottiglie rotte. Due i feriti, uno ferito gravemente al collo Scene di guerriglia urbana a Prato nella notte tra sabato e domenica, nel primo weekend di agosto. Un gruppo di dieci persone, che alcuni testimoni avrebbero riconosciuto come nordafricani, ha assaltato un bar della città toscana armato di spray al peperoncino, pare per punire il barista che non ha voluto servire loro da bere qualche ora prima. Il risultato è stata una rissa violenta, che ha avuto come palcoscenico una delle zone più centrali di Prato, dove si concentra la movida cittadina del weekend. Non è certo la prima volta che in questa parte di città si verificano episodi simili, l'ultimo è accaduto pochi mesi fa, a ... Leggi su ilgiornale

monsieur_dapoz : RT @NonOriana: #Prato. Gli spruzzini piccanti, tanto cari alla #Lega che vi ha costruito intere campagne elettorali? Non si sa quanti #stup… - NonOriana : #Prato. Gli spruzzini piccanti, tanto cari alla #Lega che vi ha costruito intere campagne elettorali? Non si sa qua… - NotiziediPrato : Spedizione punitiva in via Settesoldi: caos tra gli avventori dei locali. Due feriti #PRATO - paolo_solia : RT @FaberVonCastell: Ho la sveglia alle 5:35. Un centro sociale vicino casa sta suonando musica tamarra e trasmettendo, contemporaneamente,… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Spedizione punitiva in via Settesoldi: caos tra gli avventori dei locali. Due feriti' -

Ultime Notizie dalla rete : spedizione punitiva Spedizione punitiva in via Settesoldi: caos tra gli avventori dei locali. Due feriti [notiziediprato.it] notiziediprato.it STORIA DEL PALIO: FANTINI EROI O ASSASSINI? (QUARTA PARTE)

Gistri Mugnaio e Gigi Bestia, dalla Piazza del Campo alle patrie galere. Come abbiamo visto nei nostri precedenti scritti, i fantini del Palio dei secoli passati, oltre a correre in Piazza, per sbarca ...

Movida violenta, raffica di accuse e richieste al sindaco

"Biffoni deve chiedere un tavolo urgente con la Prefettura per affrontare una volta per tutte e con risolutezza questa problematica - scrive Patrizia Ovattoni, capogruppo della Lega - Dato che Biffoni ...

Gistri Mugnaio e Gigi Bestia, dalla Piazza del Campo alle patrie galere. Come abbiamo visto nei nostri precedenti scritti, i fantini del Palio dei secoli passati, oltre a correre in Piazza, per sbarca ..."Biffoni deve chiedere un tavolo urgente con la Prefettura per affrontare una volta per tutte e con risolutezza questa problematica - scrive Patrizia Ovattoni, capogruppo della Lega - Dato che Biffoni ...