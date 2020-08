La rissa sul volo Amsterdam-Ibiza per il passeggero che non voleva la mascherina (Di lunedì 3 agosto 2020) Una rissa è scoppiata il 31 luglio sul volo KL1495 della compagnia aerea KLM Royal Dutch Airlines da Amsterdam a Ibiza. Una passeggero, forse ubriaco, sollecitato da un altro uomo a bordo si è rifiutato di mettersi la mascherina. I due sono arrivati alle mani con il risultato di essere entrambi arrestati dopo che il pilota ha avvertito le autorità locali all’arrivo. La storia ricorda un po’ il tormentone nostrano “devi metterti la mascherina” con la differenza che nessuno è stato picchiato o arrestato. La questione della mascherina nei luoghi pubblici del resto non è chiara non solo in Olanda ma anche da noi in Italia anche perché ci sono personaggi politici che prima ... Leggi su nextquotidiano

