La risposta di Belen alla luna di Stefano: che succede tra i due ex? (Foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) Che succede tra Belen e Stefano De Martino? Quelle Foto con la luna fanno sognare i fan che li vorrebbero di nuovo insieme dopo la seconda separazione. “Aspettando la luna” ha commentato ieri Stefano De Martino dopo lo scatto della meravigliosa luna piena che si riflette sul mare, poi un altro scatto ed è ancora la luna che si mostra tra gli alberi. Passano poche ore e Belen sembra rispondere all’ex marito. Anche lei Fotografa la luna e in un attimo in tanti collegano gli scatti di Stefano e Belen, pensano che lei lo stia corteggiando. Altri incitano il ballerino e conduttore a correre da lei, non sono distanti. La showgirl ... Leggi su ultimenotizieflash

FrancoMoretti19 : @CorriereUmbria Ma sta belen.. In cosa é laureata... Cosa ha fatto di così importante da essere sempre sui giornali… -