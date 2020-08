La riforma dello sport ‘spacca’ il M5s. Spadafora minaccia le dimissioni (Di lunedì 3 agosto 2020) La riforma dello sport ‘spacca’ il M5s. Il ministro Spadafora minaccia le dimissioni. ROMA – La riforma dello sport ‘spacca’ il M5s. Il provvedimento doveva arrivare in Consiglio dei ministri il 6 agosto 2020, ma una lettera di alcuni deputati grillini ha fatto saltare il confronto nella maggioranza con la tensione che continua ad essere molto alta. A interrompere il dialogo nell’esecutivo sono stati diversi articoli di La Repubblica che hanno messo in evidenza le lacune presenti nel testo della misura. Da qui l’insoddisfazione da parte di alcuni membri del M5s con Spadafora che ha minacciato le dimissioni. Spadafora ... Leggi su newsmondo

