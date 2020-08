La Reggiana nel cuore e anche… sul polpaccio: tifoso “illustre” si tatua il gol di Kargbo che è valso promozione in B (Di lunedì 3 agosto 2020) Il suo nome è legato alla storia della Reggio Audace, o se preferite della Reggiana. E in questa particolare stagione, la promozione in Serie B è stata il regalo più grande per società e tifosi. Un gol, quello del centravanti Kargbo, contro il Bari, che è valso il campionato cadetto e... un tatuaggio speciale.Davide Passalacqua e il tatuaggio"Un momento come questo meritava subito un gesto importante", ha commentato Davide Passalacqua, tifoso illustre della Reggiana. Sì, illustre perché suo padre Sileno fu grande giocatore amaranto ed è anche immortalato sulle mura dello stadio Mirabello. Suo figlio non poteva che diventare il fan numero uno della squadra. Parlando a Il Resto del Carlino, il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : La Reggiana nel cuore e anche... sul polpaccio: tifoso 'illustre' si tatua il gol di Kargbo che è valso promozione… - JedHemlock : @guerrijimmy Magico Parma! Puoi iniziare a preparare la spedizione reggiana nel Salento! ?? @salvooo75 - Piero_Farenti : @_dajedepunta_ @Solo_ASR_ @fettonejr @rio_vela Comunque il caso della Reggiana non c’entra nulla. È la legge che pr… - rosatoeu : @NicoSpinelli8 Il grande (??????) Darko Pancev. Arrivò nel 92 (al tramonto dell’Inter di Pellegrini) e segnò subito 5… - ClaudioClalup : RT @ilconterosso1: Tutti nel mondo del calcio parlano del caso #Ilicic che lascia l'Atalanta prima della sfida di CL col #ParisSaintGermain… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana nel L'ultimo telecronista della Reggiana in serie B: “Reggio torna dove merita di stare”. VIDEO Reggionline Una ricetta per l'estate: lo sformato di riso e zucchine

Lo sformato filante a base di riso e zucchine è una ricetta golosa che costituisce un'alternativa più leggera rispetto al classico timballo di riso, solitamente più ricco ed elaborato. È una ricetta v ...

Eco-bike: quando turismo e sostenibilità si incontrano lungo i sentieri di Lunigiana e Garfagnana

( Lunigiana e Garfagnana, 03 Ago 20) La Riserva della Biosfera Appennino tosco emiliano si estende per oltre 200.000 ettari coinvolgendo trentaquattro Comuni, cinque Province e due Regioni. Un territo ...

Lo sformato filante a base di riso e zucchine è una ricetta golosa che costituisce un'alternativa più leggera rispetto al classico timballo di riso, solitamente più ricco ed elaborato. È una ricetta v ...( Lunigiana e Garfagnana, 03 Ago 20) La Riserva della Biosfera Appennino tosco emiliano si estende per oltre 200.000 ettari coinvolgendo trentaquattro Comuni, cinque Province e due Regioni. Un territo ...