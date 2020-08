La Raggi blocca la mozione sul Museo del Fascismo (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Stop della sindaca Virginia Raggi alla mozione, a firma della consigliera Gemma Guerrini e di altri due eletti pentastellati, in merito all'istituzione di un Museo sul Fascismo a Roma. E' quanto trapela da fonti del Campidoglio. "Roma è una città anti-fascista. Nessun fraintendimento in merito", afferma la sindaca. La proposta 5 Stelle La proposta di realizzare "un grande Museo sul Fascismo di tipo storico-didattico" in uno dei siti di archeologia industriale di Roma è contenuta in una mozione presentata dai consiglieri capitolini M5s Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli. Il testo chiede l'impegno della sindaca Virginia Raggi e della giunta a realizzare un polo museale "collegato ad ... Leggi su agi

Rifiuti Roma, Ama blocca il porta a porta: «Troppe scale per i netturbini»

Raccolta porta a porta cancellata perché i dipendenti dell’Ama fanno troppe scale. E pazienza se in altre parti d’Italia o del mondo i netturbini non si fanno tanti scrupoli - pensiamo a quelli che s’ ...

