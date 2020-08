La procura indaga Trump per frode bancaria (Di lunedì 3 agosto 2020) È quanto scrive il New York Times: il presidente è stato sollecitato a consegnare alcune dichiarazioni fiscali Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Incendi a L’Aquila, continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi: ritrovato un presunto innesco, indaga la P… - HuffPostItalia : Il New York Times: 'La procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria' - eziomauro : La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump - we_ci65 : La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump - KwisatzHaderac0 : RT @marco_gervasoni: Il giudice pare si chiami Patronaggew. La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump - La Re… -