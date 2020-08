La procura di Manhattan sta indagando Trump per frode bancaria? L’indiscrezione del New York Times (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo le pagine del New York Times, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe stato sollecitato a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi 8 anni. E questo, secondo quanto fatto capire dall’ufficio del procuratore di Manhattan Cyrus Vance, potrebbe significare una vera e propria indagine per frode bancaria e assicurativa. Non si specifica per il momento il focus dell’inchiesta ma la procura si starebbe basando su «indiscusse notizie», che avrebbero dato base legale per la richiesta fatta al tycoon. Queste «indiscusse notizie» sarebbero quelle date dalla stampa lo scorso anno: una serie di articoli in cui si sostiene che l’attuale presidente degli Stati Uniti ... Leggi su open.online

