La paura del Covid-19 blocca i comizi di Trump | nuvole nere sulla rielezione

Poche settimane dopo il discorso di Donald Trump a Tulsa in Oklahoma, tenutosi il 20 giugno scorso, lo Stato ha subito un'impennata di contagi Covid-19. Non si è assolutamente certi della causa ma "con ogni probabilità" il rally di Trump e le manifestazioni sull'ingiustizia razziale hanno aumentato i contagi, secondo il dottor Bruce Dart del Dipartimento di Sanità dell'Oklahoma. Va ricordato che al comizio di Trump non era obbligatorio l'uso di mascherine e ovviamente gli assembramenti sono stati pericolosi anche se il numero di presenti doveva essere stato molto più grande. Infatti, il 45esimo presidente è stato deluso dal numero di sostenitori. Un milione di individui avevano fatto richiesta dei biglietti gratis ma solo 6mila si sono presentati in ...

È negativo il tampone del turista bloccato al porto di Palermo e trasportato all'ospedale Cervello con febbre alta. Lo rende noto l'Autorità sanitaria marittima (Usmaf). Stasera riprenderà il suo viag ...

Tanta paura a Sciacca dove in via Marsala, nel quartiere San Leonardo di Sciacca, si è verificato il cedimento del tetto di una abitazione nel centro storico del comune agrigentino. La casa non era ab ...

