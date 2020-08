La paura del Covid-19 blocca i comizi di Trump: nuvole nere sulla rielezione (Di lunedì 3 agosto 2020) Poche settimane dopo il discorso di Donald Trump a Tulsa in Oklahoma, tenutosi il 20 giugno scorso, lo Stato ha subito un'impennata di contagi Covid-19. Non si è assolutamente certi della causa ma “con ogni probabilità” il rally di Trump e le manifestazioni sull'ingiustizia razziale hanno aumentato i contagi, secondo il dottor Bruce Dart del Dipartimento di Sanità dell'Oklahoma. Va ricordato che al comizio di Trump non era obbligatorio l'uso di mascherine e ovviamente gli assembramenti sono stati pericolosi anche se il numero di presenti doveva essere stato molto più grande. Infatti, il 45esimo presidente è stato deluso dal numero di sostenitori. Un milione di individui avevano fatto richiesta dei biglietti gratis ma solo 6mila si sono presentati in ... Leggi su ilfogliettone

FMCastaldo : Con il #pontedigenova abbiamo dimostrato che quando si lavora per i cittadini, liberi dalla logica del profitto e d… - borghi_claudio : Ogni giorno che passa c'è una pagina più nera per il nostro Parlamento che percorre questa discesa nella vergogna s… - HuffPostItalia : 'Per favore, non spararmi amico'. La paura e le lacrime di George Floyd al momento del fermo - borsatti_rita : RT @susy43279731: HANNO FATTO LA MASCALZONATA A CHIEDERE IL REFERENDUM. ADESSO NON LO VOGLIONO PIù! E NON PER NON FARCI PAGARE IL REFEREND… - antonel52837259 : RT @susy43279731: HANNO FATTO LA MASCALZONATA A CHIEDERE IL REFERENDUM. ADESSO NON LO VOGLIONO PIù! E NON PER NON FARCI PAGARE IL REFEREND… -

Ultime Notizie dalla rete : paura del La movida sarda non ha paura del Covid, troppi senza mascherina La Nuova Sardegna INCENDI Abruzzo. Brucia la montagna intorno a L'Aquila, il fronte di fuoco si avvicina alla città

Il rogo è divampato già da alcuni giorni ed è di origine dolosa poiché sono stati trovati alcuni inneschi in zona. Gli aquilani hanno passato una notte di paura a causa del peggioramento della situazi ...

Ceccardi a Grosseto, il vescovo: “Inopportuno svolgere incontro in una chiesa”

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una riflessione del vescovo Rodolfo in vista della festa di san Lorenzo, patrono di Grosseto. “Mi avvio verso la festa di san Lorenzo, ammirato della sua ...

