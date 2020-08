La nuova stagione di Serie A ripartirà il 19 e il 20 settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - La Serie A ripartirà nel weekend del 19 e 20 settembre. Lo annuncia una nota della Lega, parlando di decisione presa all'unanimità: "Il Consiglio di Lega riunitosi oggi alle 19.00 ha deliberato all'unanimità che la Serie A TIM 2020/2021 inizierà nel weekend del 19-20 settembre. La decisione conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle Società in una riunione dedicata a questo tema" Leggi su agi

