La nuova Serie A riparte il 19 settembre, il Consiglio di Lega annuncia le date: ultima giornata il 23 maggio (Di lunedì 3 agosto 2020) Nemmeno il tempo di veder concludere la stagione attuale di Serie A che già si conosce l’inizio della nuova, il Consiglio di Lega infatti ha deliberato nella giornata di oggi che il massimo campionato italiano ricomincerà il prossimo 19 settembre. Foto Getty / Paolo RattiniLa prima giornata della nuova annata agonistica dunque si svolgerà esattamente tra 47 giorni, in pieno calciomercato visto che la sessione estiva dei trasferimenti comincerà l’1 settembre e si concluderà il 5 ottobre alle ore 20. Previsto inoltre una giornata anche il 3 gennaio, considerando la riduzione della sosta natalizia. Per quanto riguarda la conclusione della Serie A ... Leggi su sportfair

Agenzia_Italia : Nei playoff e playout di #SerieB si testerà una nuova #Var - Gazzetta_it : La nuova maglia fa boom - tuttosport : #Juve, #Zanimacchia è pronto: ecco la nuova stella di #Sarri

