La Lirsa di Ottaviano azienda Champion per il secondo anno consecutivo (Di lunedì 3 agosto 2020) Con un fatturato passato dai circa 20 milioni del 2012 ai quasi 29 del 2018 (+5,76%) Lirsa srl, azienda campana (con sede a Ottaviano) specializzata nella produzione di film plastici per uso agricolo e industriale, è stata selezionata per il secondo anno consecutivo tra le 500 aziende Champion d’Italia, vale a dire tra quelle (con un fatturato compreso tra i 20 e i 120 milioni) che hanno registrato le migliori performance. L’indagine sulle imprese Champion 2019 e 2020 è realizzata dal Centro Studi Italypost, con il sostegno del Gruppo Crédit Agricole e la partecipazione di Auxiell, Glasford International e Equinox. “Si tratta – precisa un comunicato diffuso da Lirsa – ... Leggi su ildenaro

La Lirsa di Ottaviano azienda Champion per il secondo anno consecutivo

