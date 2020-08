La Juve tratta la rescissione con Khedira, ma il giocatore vuole restare: “Amo il club, continuiamo a scrivere la storia” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sembrava ormai scontato l’addio di Sami Khedira alla Juventus al termine di questa stagione. Il centrocampista tedesco è stato utilizzato pochissimo a causa di numerosi infortuni e la società non è più disposta a sborsare 6 milioni di euro l’anno per un giocatore poco presente, tanto da trattare la rescissione contrattuale. Il tedesco, però, la … L'articolo La Juve tratta la rescissione con Khedira, ma il giocatore vuole restare: “Amo il club, continuiamo a scrivere la storia” Leggi su dailynews24

giovannibrenteg : Con l’uscita di domenica Conte si è auto assolto per non avere vinto lo scudetto in una stagione in cui la Juve ha… - PiedeFuoco : @alextua72 @marifcinter Semplicemente a Torino se ne sbattono delle cazzate che si scrivono sui giornali...voi ci f… - SiavoushF : @mnemocs Ma voi siete convinti che si tratta di ausilio e crippa e una volta spariti questi finisce tutto e l’Inter… - mattia14b : @Dulafive continua a vivere nel tuo mondo di fantasia... il vero tifoso tifa per la juve sempre e cmq, ma difendere… - not_Jaywilliams : @Fede_Spettinata No no, quando si tratta di Juve in Champions sono loro a non riuscire a scendere al mio livello, è… -