La guerra del retino e i neuroni del granchietto (Di lunedì 3 agosto 2020) “Vuoi insegnare a tuo figlio che non è normale e non è un gioco far morire in un secchiello un granchietto dopo avergli staccato qualche qualche zampetta?” “Ma non dire cavolate e prenditela con le multinazionali del pesce che fanno sfracelli nei mari, o con lo scempio degli scarichi in mare e dei depuratori assenti o spesso non funzionanti, altro che i retini dei bimbi sugli scogli”. La guerra al retino e al secchiello, usato da sempre da tanti bimbi per prendere pescetti e granchietti nelle acque basse e tra gli scogli, ha scatenato un vivace e ampio dibattito su social. La polemica ha fatto seguito all’iniziativa di alcuni Comuni della Riviera ligure di ponente che, insieme ad alcune associazioni ambientaliste, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione che intende ... Leggi su nuovasocieta

FBiasin : #Conte non fa nomi perché ce l'ha con tutti ma soprattutto con se stesso: non riesce ad accettare la non-vittoria.… - WarnerBrosIta : 'Cerchiamo di evitare la Terza Guerra Mondiale'. Dal rivoluzionario regista di Inception, Interstellar e della tri… - ilfoglio_it : La Cina intende utilizzare la formula vincente dell’America, ossia usare la tecnologia per conquistare il primato m… - Artifex_01 : @RisorgINT Anche se Conte ha ragione, che rabbia mi fa vedere come ha gettato benzina sul fuoco dal punto di vista… - anna95859997 : RT @Gianmar26145917: Polizia tunisina: “Sui barconi troviamo di tutto: hashish, coltelli e persino molotov!” Fa tutto parte del kit del per… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra del Tra Usa e Cina è iniziata la guerra del web TGCOM La guerra del miele. Milioni di api dal Pesarese a Fabriano, scatta la protesta: «Il polline non basta per tutti»

SASSOFERRATO - Dai primi giorni di luglio, ci sono cinque milioni di api in più nel Sentinate. L’incremento è legato ad un apicoltore del Pesarese autorizzato dal servizio regionale agricolo e, di con ...

Focus carcere/2, il Garante regionale Fanfani: “Costruire altern

Firenze – Tema carceri toscane, Stamptoscana ha raggiunto il nuovo Garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, insediato poco prima del lockdown, ponendo alla sua attenzione alcune delle question ...

SASSOFERRATO - Dai primi giorni di luglio, ci sono cinque milioni di api in più nel Sentinate. L’incremento è legato ad un apicoltore del Pesarese autorizzato dal servizio regionale agricolo e, di con ...Firenze – Tema carceri toscane, Stamptoscana ha raggiunto il nuovo Garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, insediato poco prima del lockdown, ponendo alla sua attenzione alcune delle question ...