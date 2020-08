La Ferrari cambia ancora, nuovo scossone nell’organigramma del team: Binotto non è più il direttore tecnico (Di lunedì 3 agosto 2020) La Ferrari cambia nuovamente la propria struttura interna, come avvenuto qualche settimana fa quando i vertici del team avevano provveduto ad un rimpasto organizzativo. Charles Coates/Getty ImagesQuesta volta la novità riguarda Mattia Binotto, che non è più il direttore tecnico della scuderia, ma solo team principal. Uno scossone importante, annunciato proprio dall’ingegnere svizzero all’indomani del Gran Premio di Silverstone ai microfoni di RTL: “non sono più il direttore tecnico, ora sono solo a capo della squadra“. Al momento dunque risulta essere vacante uno dei ruoli più importanti e pesanti della struttura Ferrari, un incarico che ... Leggi su sportfair

