La donna alla finestra: Netflix distribuirà il film con Amy Adams (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo molta attesa il film La donna alla finestra, film con star Amy Adams, arriverà sugli schermi grazie a Netflix. La donna alla finestra, il film di Joe Wright con star Amy Adams, potrebbe finalmente arrivare sugli schermi grazie a Netflix. La piattaforma di streaming starebbe infatti concludendo le trattative necessarie per ottenere i diritti per la distribuzione del progetto. La donna alla finestra, tratto dall'omonimo romanzo scritto da A.J. Finn, avrebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nell'autunno 2019. Il lungometraggio racconterà la storia di una psicologa che soffre di agorafobia e ... Leggi su movieplayer

