La disconnessione che ci vuole, la nuova cig e il tavolo sui rider (Di lunedì 3 agosto 2020) BUONA disconnessioneIn Senato c’è un disegno di legge depositato a fine maggio, che ha come oggetto la delega al governo per il «riordino della disciplina in materia di lavoro agile e l’introduzione del diritto alla disconnessione». Questo testo, ha detto la ministra Nunzia Catalfo, potrebbe costituire la base per avviare l’iter legislativo e arrivare a una regolamentazione sullo smart working. La legge attuale rinvia all’accordo tra lavoratore e datore di lavoro tutte le modalità, compreso il diritto di disconnessione, ma con la pandemia l’accordo è saltato per accelerare i tempi. E addio pure alla disconnessione. Pionieri La prima intesa sullo smart working post lockdown è stata quella firmata da Fincantieri e sindacati il ... Leggi su linkiesta

Qualsiasi contributo alla discussione sul profilo politico-culturale del Pd non può che andare di pari passo con una proposta radicale di ricostruzione dell’intero modello di partito che, di fatto, si ...

Non chiamiamola più Out of Office: la mail con cui comunichiamo il nostro periodo di vacanza assuma un altro nome perché presto avrà anche altro ruolo. Non chiamiamola più Out of Office: la mail con c ...

