La denuncia di Sofia 10 anni: “Sono Down non sono malata, voglio fare le montagne russe” (Di lunedì 3 agosto 2020) La denuncia di Sofia 10 anni. Sofia ha 10 anni e ha la sindrome di Down, quando è andata in un parco divertimenti con i suoi amici ha scoperto che con il biglietto gratuito per le persone con disabilità non avrebbe potuto accedere a quasi tutti i giochi che voleva fare, e che è perfettamente in grado di fare. Così la sua accompagnatrice è tornata indietro e ha pagato il biglietto: “Uno schiaffo all’inclusione”. Sofia è una bambina di dieci anni con la Sindrome di Down. Alcuni giorni fa si è recata con alcuni suoi amici e coetanei in gita al parco divertimenti Rainbow Magicland di Valmontone in provincia di Roma, ma con suo grande sdegno ... Leggi su limemagazine.eu

