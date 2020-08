La chef stellata Patrizia Di Benedetto è stata arrestata: rubava energia elettrica (Di lunedì 3 agosto 2020) Patrizia Di Benedetto, la chef stellata arrestata per furto di energia elettrica La chef Patrizia Di Benedetto è stata arrestata per furto di energia elettrica. La donna, titolare del ristorante “Bye bye blus” (uno dei più conosciuti di Mondello, a Palermo), è attualmente ai domiciliari ed è stata condannata ad un anno con sospensione della pena. Come riporta il Giornale di Sicilia, la chef è stata beccata dai carabinieri con un magnete ben piazzato sul contatore Enel, in modo da ridurre il conteggio dei consumi di energia ... Leggi su tpi

