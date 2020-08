«La Casa di Carta»: al via le riprese dell’ultimo atto. Ma come sarà? (Di lunedì 3 agosto 2020) Una maschera deposta, sporca e sgualcita, abbandonata su un fazzoletto di terra. È questa l’immagine che Netflix sceglie per presentare la quinta e ultima parte de La Casa di Carta, la popolare serie tv creata da Alex Pina le cui riprese inizieranno il 3 agosto in Spagna, Danimarca e Portogallo. «Abbiamo pensato da più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili», spiega lo stesso produttore esecutivo. Leggi su vanityfair

