La Casa di Carta 5, ecco chi sono i due nuovi personaggi (Di lunedì 3 agosto 2020) Via il cerotto, via il dolore: Netflix ha annunciato con un post su Twitter che la prossima stagione de La Casa di Carta sarà l’ultima. Leggi su vanityfair

Via il cerotto, via il dolore: Netflix ha annunciato con un post su Twitter che la prossima stagione de La Casa di Carta sarà l'ultima. Quindi, nessuna stagione 6 come s'era detta per qualche mese, ma ...