La caldissima estate delle norvegesi isole Svalbard

Le Svalbard sono un arcipelago del mar Glaciale artico, rappresentano la parte più settentrionale della Norvegia e le terre abitate più a Nord della Terra: un luogo per la maggior parte dell'anno ostile alla presenza dell'essere umano, che in estate si trasforma grazie a temperature tendenzialmente più miti. Quest'anno le cose stanno andando un po' diversamente dal solito: un'ondata di caldo anomalo ha infatti colpito la regione, facendo registrare lo scorso 25 luglio il record di 21,7 gradi Celsius nei pressi del ghiacciaio Longyearbyen. Numeri che fanno preoccupare gli esperti e portano a un accelerato scioglimento dei ghiacciai, come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery. Una goduria per i pochi turisti, in attesa che calino le temperature.

