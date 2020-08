L elettorale: Baldino (M5S), 'stop polemiche e avanti per riduzione parlamentari' (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “La riforma costituzionale del taglio dei parlamentari ha una portata storica per il nostro Paese. Prima di noi tutti avevano provato a farla ma nessuno riuscì a raggiungere l'obiettivo. Siamo arrivati all'ultimo miglio che chiama i cittadini ad esprimersi sulla bontà o meno della riforma dopo 4 letture parlamentari. Come espresso dal Movimento 5 Stelle dal primo momento, tale riforma deve essere accompagnata da una legge elettorale che garantisca l'effettiva rappresentanza, per fare in modo che il voto espresso sulla scheda dall'elettore traduca effettivamente la sua volontà". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali della Camera, Vittoria Baldino. "Per questo -aggiunge- abbiamo concordato con gli alleati di governo di ... Leggi su liberoquotidiano

Con un evento che sembra quasi una convention presidenziale americana, stasera alle 21 all’arena della Cittadella del Carnevale il sindaco Giorgio Del Ghingaro apre la campagna elettorale per il secon ...

Viareggio Civica apre la sua sede elettorale al “Liberty”

Sabato 1 agosto l’associazione Viareggio Civica, capitanata da Brunello Consorti, ha aperto la sua sede elettorale alla sala mostre dell’ex SuperCinema ora Liberty in Piazza Campioni (vicino al molo) ...

