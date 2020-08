Khedira: "Voglio scrivere la storia della Juventus". Ma il club spinge per un'altra soluzione (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus si appresta a vivere il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/20 contro il Lione, con l'obiettivo di ribaltare il risultato della gara di andata e ottenere il pass per la fase finale della competizione. Tuttavia, l'occhio del club è costantemente rivolto alla programmazione della prossima stagione, che avrà inizio tra poco più di un mese. Oltre ai colpi in entrata, restano da definire alcune questioni legate a cessioni obbligate. Una di queste riguarda Sami... Leggi su 90min

TORINO - Il centrocampista della Juve Sami Khedira, con un lungo messaggio su Instagram, ha spiegato la sua voglia di tornare in campo e vincere ancora dopo un campionato funestato da due gravi infort ...

Quale futuro per Sami Khedira? Il centrocampista tedesco reduce da una stagione difficile, condizionata dai soliti infortuni, potrebbe salutare la Juventus. Le ultime notizie di mercato aprono ad una ...

