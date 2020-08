Kean si racconta: «Cristiano Ronaldo mi ha aiutato tanto. Grande emozione per il primo gol» (Di lunedì 3 agosto 2020) Moise Kean, ex attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista, descrivendo il suo rapporto in bianconero con Cristiano Ronaldo Intervistato dai canali ufficiali dell’Everton, Moise Kean ha ricordato alcuni momenti della sua esperienza alla Juve. Le sue dichiarazioni. MIGLIORI MOMENTI – «Ho avuto dei bei momenti. Uno è stato segnare il mio primo gol per la Juventus. Era in una partita fuori casa a Bologna. Anche segnare il mio primo gol per l’Everton, nella partita contro il Newcastle, è stato un Grande momento. Mi è piaciuto molto festeggiare con i tifosi di Everton, ho un ottimo rapporto con loro». MIGLIOR COMPAGNO – «Cristiano ... Leggi su calcionews24

