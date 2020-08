Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: 'Un inno alle donne' (Di lunedì 3 agosto 2020) Sarà ' What Makes a Woman' , il brano del nuovo album 'Smile', in uscita il 28 agosto, due settimane dopo la data inizialmente prevista, che Katy Perry vuole dedicare alla figlia in arrivo. 'È una ... Leggi su tgcom24.mediaset

MarioGalici : RT @katyperryitalia: Queste sono tutte le versioni disponibili di “Smile”, le copertine in edizione limitata sono disponibili sia in versio… - alefthand_ : Scusate ma Katy Perry quando dovrebbe partorire? Mi sembra che la sua gravidanza non finisca più - idolsmusicnews : A quanti pare il nuovo disco di #KatyPerry intitolato 'Smile' di Katy Perry sarà un visual album. Sembra che i sing… - gual89 : Le cover di Katy Perry una peggio dell'altra ???? - DaniiXat : RT @katyperryitalia: Queste sono tutte le versioni disponibili di “Smile”, le copertine in edizione limitata sono disponibili sia in versio… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry: «Ecco la canzone che farò ascoltare a mia figlia» Billboard Italia Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: "Un inno alle donne"

Sarà "What Makes a Woman", il brano del nuovo album "Smile", in uscita il 28 agosto, due settimane dopo la data inizialmente prevista, che Katy Perry vuole dedicare alla figlia in arrivo. "È una canzo ...

Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia in arrivo

Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: "Un inno alle donne" ...

Sarà "What Makes a Woman", il brano del nuovo album "Smile", in uscita il 28 agosto, due settimane dopo la data inizialmente prevista, che Katy Perry vuole dedicare alla figlia in arrivo. "È una canzo ...Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: "Un inno alle donne" ...