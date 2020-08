Kakà: "Al Milan ho capito il significato della parola grandezza" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Milan ha annunciato di aver avviato una partnership pluriennale con Electronic Arts, nota casa di produzione di videogiochi, permettendo così a entrambi i brand di garantire al proprio pubblico un intrattenimento innovativo e di caratura mondiale. A presentare la collaborazione è stato Ricardo Kakà, ex leggenda rossonera dal 2002 al 2009 e nuovamente nella stagione 2013/14, che ha descritto con parole sincere ed emozionanti l'essenza Milanista. Di seguito, il video della presentazione.... Leggi su 90min

Lilillac : @frriice KAK ASDFGHJKL NYAI KNP HAHAHAHA - yoongst_ : @sstoberi Cdm kak - pouvts : @sstoberi Cdm kak - eunsalng : @chansbaec Cdm kak. - dabiinr : RT @vbomgyu: @dabiinr cdm kak -

Ultime Notizie dalla rete : Kakà Milan

Yahoo Finanza

Un endorsement vero e proprio quello di Fabio Capello. L'ex allenatore di Roma, Juventus, Milan e Real Madrid ha elogiato in diretta su Sky Sport Nicolò Zaniolo, autore di una grande prestazione contr ...Lasciare il calcio, all’apice della carriera, per dedicarsi allo studio. La scelta forte e in controtendenza di Alessandro Spanò, capitano 26enne della Reggiana, ha spiazzato tutti. Ma evidentemente è ...