Juventus Lione, senti Depay: “Non abbiamo paura, non ci sono favoriti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Juventus Lione – La squadra di Maurizio Sarri si prepara per giocare la gara di ritorno di Champions League in programma venerdì sera. Ronaldo e compagni sono chiamati a ribaltare la sconfitta subita all’andata per una rete a zero. L’attaccante dei francesi, Memphis Depay, ha parlato di questa sfida tramite il sito della Uefa. L’olandese ha dichiarato che, nonostante lo stop causato dall’emergenza epidemiologia, non ha paura di affrontare i bianconeri. Juventus Lione: le parole di Depay “All’andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è ... Leggi su juvedipendenza

