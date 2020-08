Juventus-Lione in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di lunedì 3 agosto 2020) Juventus-Lione sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data, l’orario del match valido per gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri vanno a caccia della rimonta dopo l’1-0 subito in terra francese nell’andata datata febbraio. La squadra di Sarri sa che uscire agli ottavi per mano dei francesi sarebbe un fallimento, dunque concentrazione massima per il passaggio del turno. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 7 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, streaming su Sky Go e Mediaset Play. Leggi su sportface

