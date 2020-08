Juventus-Lione, il ruggito di Depay: “Non abbiamo paura” (Di lunedì 3 agosto 2020) “abbiamo una squadra ambiziosa e non abbiamo paura della Juventus“. Memphis Depay lancia la sfida alla Juventus in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Allo Stadium di Torino arriverà il Lione, forte dell’1-0 dell’andata e con la consapevolezza di potersi giocare il passaggio del turno fino all’ultimo minuto: “All’andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice – ha detto Depay al sito Uefa -. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è totalmente differente. I bianconeri hanno nelle gambe molte più gare rispetto a noi, per questo tanti aspetti saranno totalmente ... Leggi su sportface

