Juventus-Lione, i convocati di Sarri: ci sono Dybala e Douglas Costa (Di lunedì 3 agosto 2020) In vista dell’impegno di Champions League all’Allianz Stadium contro il Lione, valido per il ritorno degli ottavi di finale e in programma venerdì 7 agosto alle ore 21.00, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati. Tra i nomi che figurano nella lista, spiccano i ritorni di Dybala e Douglas Costa. Di seguito tutti i convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon. Leggi su sportface

