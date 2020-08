Juventus, Khedira: «Abbiamo ancora un trofeo da vincere, possiamo scrivere la storia» – FOTO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha voluto lanciare un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha fretta di rientrare in campo per raggiungere l’obiettivo di conquistare la Champions League. Ecco il messaggio del giocatore tedesco: «Una stagione molto dura per me. Sono entusiasta del successo della nostra squadra e del nono scudetto di fila, ma da dicembre è stato frustrante per me personalmente. Due gravi infortuni mi hanno limitato a sole 18 partite in questa stagione. Mi aspettavo molto di più da me stesso. Tuttavia, ogni volta che uno cade deve rialzarsi. Questo è stato il mio atteggiamento da 14 anni fino ad ora, anni durante i quali sono riuscito a vincere 20 titoli nelle migliori tre leghe in ... Leggi su calcionews24

