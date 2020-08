Juventus, Barros Schelotto esalta Bentancur: “Centrocampista totale, il suo futuro è già scritto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Guillermo Barros Schelotto tesse le lodi di Rodrigo Bentancur.L'ex allenatore di Palermo (in panchina come dirigente accompagnatore) e Boca Juniors ha applaudito le doti tecnico-tattiche del centrocampista uruguaiano in forza alla Juventus. L'attuale allenatore dei Los Angeles Galaxy, nel corso di un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha descritto così l'ex regista degli Xeneizes."Ricordo benissimo Rodrigo, al Boca si intravedevano già le sue grandissime capacità e sono contento che sia riuscito ad affermarsi anche alla Juventus. È un centrocampista totale, un box to box come pochi in circolazione, forte, giovane e duttile tatticamente, che fa già parte della colonna portante dei bianconeri. Bentancur è sempre stato ... Leggi su mediagol

