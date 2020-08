Juve-Lione, Depay carica: "Niente paura, siamo affamati" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il brutto infortunio al crociato l'ha fermato per quasi tutta la stagione, ma ora Memphis Depay è tornato, 80' nella finale di coppa contro il Psg, a disposizione del Lione di Garcia e nella testa ha ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Le condizioni di Dybala verso Juve-Lione - forumJuventus : GdS: 'Verso #JuveLione. Sarri ha quattro giorni per tentare la scossa decisiva. La terapia del tecnico oltre al lav… - forumJuventus : GdS: 'Dybala, non ha più dolore, col Lione spera di farcela. Recuperare la Joya per la sfida più importante della s… - sportli26181512 : Juve, ecco la lista dei giocatori per la Champions League: Maurizio Sarri ha scelto chi parteciperà alla massima co… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve-#Lione, #Depay lancia la sfida: 'Non abbiamo paura' ??? ?? -