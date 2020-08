Jessica Jones 2 su Rai4 dal 3 agosto, Krysten Ritter torna nel ruolo della tormentata supereroina Marvel (Di lunedì 3 agosto 2020) Al via Jessica Jones 2 su Rai4: dal 3 agosto continua il “lunedì Marvel” sul canale 21 del digitale terrestre. Dopo la messa in onda di Daredevil, arriva il nuovo ciclo di episodi dedicato all’investigatrice più tosta della tv.La tormentata supereroina dei fumetti Marvel, creata da Brian Michael Bendis nel 2001 e disegnata da Michael Gaydos, torna in azione con una seconda stagione più introspettiva. Stavolta si esplora il passato di Jessica Jones, a cominciare dall’origine dei suoi poteri, svelando importanti particolari legati alla morte della sua famiglia. Incalzata e allo stesso tempo sostenuta dalla sua amica Trish ... Leggi su optimagazine

DanGurney2014 : @giornalettismo Beh se hanno creduto che Jessica Jones era la sorella della Boldrini... - elentenlock : @_Sarandom_ @IR0NLANG Io ho adorato tantissimo dopo doctor who Broadchurch, good omens e Jessica Jones ?????????? - storykjh : @111sehun jhgfdfghj i remember u talking about jessica jones - DanGurney2014 : @DavidPuente Mi ricorda Jessica Jones spacciata per la sorella della Boldrini (doppia vigliaccata perché la vera so… - http_eusofia : vo assisti jessica jones -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Jones Daredevil e Jessica Jones, le puntate in onda lunedì 3 agosto su Rai 4 Dituttounpop Quelli che credono che il figlio della Lamorgese gestisca un centro migranti grazie a una foto di Pastorello e Lukaku

Un equivoco partito da un post ironico, come spesso accade, che però ha ingenerato immotivata indignazione e ha permesso di dare ancora una volta sfogo a un campionario di commenti impronunziabili. È ...

Daredevil e Jessica Jones, le puntate in onda lunedì 3 agosto su Rai 4

Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 3 agosto 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...

Un equivoco partito da un post ironico, come spesso accade, che però ha ingenerato immotivata indignazione e ha permesso di dare ancora una volta sfogo a un campionario di commenti impronunziabili. È ...Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 3 agosto 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...