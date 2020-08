"Italiani umiliati da Conte". Salvini, video-choc da Lampedusa: ecco cosa state vedendo (Di lunedì 3 agosto 2020) Un video che meglio di tante parole mostra come il governo di Giuseppe Conte stia "gestendo" l'emergenza-immigrazione. O meglio, come non la stia gestendo. Il video è stato rilanciato sui social da Matteo Salvini, le immagini risalgono a qualche giorno fa: è il 28 luglio e siamo alla spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, l'isola bersagliata da una spaventosa raffica di sbarchi. E nelle immagini si vedono i clandestini che sfilano allontanandosi dalla spiaggia in fila indiana, indisturbati, incontrollati. Immagini che fanno riflettere che Salvini commenta così: "Un video vale più di mille analisi, l'umiliazione inflitta agli Italiani da un governo ormai conclamato complice di trafficanti e delinquenti". E ancora: ... Leggi su liberoquotidiano

"Luglio - commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor - risulta penalizzato sia dalla situazione economica generale sia dall'attesa della disponibilità, avvenuta ieri, degli in ...

