Istat, 1,4 milioni di persone a contatto con il Covid-19 in Italia (VIDEO) (Di lunedì 3 agosto 2020) I primi risultati dei test sierologici in Italia: 1,4 milioni di persone a contatto con il virus. ROMA – Sono stati resi noti i primi risultati dei test sierologici in Italia. Secondo quanto riportato dall’Istat nella conferenza stampa, in Italia 1,4 milioni di persone hanno sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus. Si tratta di un numero molto elevato e sei volte superiore ai casi accertati fino a questo moment. L’istituto di statistica ha precisato che si tratta di dati provvisori visto che fanno riferimento agli esiti del test prevenuto entro il 27 luglio. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere una revisione di questi numeri destinati ad aumentare. I risultati dei test sierologici 1,4 ... Leggi su newsmondo

