Ischia, circolazione vietata per bici e monopattini: l’ordinanza a Serrara Fontana (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Perdersi tra le strade di Ischia è piacevole per gli isolani e per i turisti che arrivano sull’isola più grande del Golfo di Napoli composta da sei comuni: Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Barano, Ischia e Serrara Fontana. Proprio a Serrara Fontana, che si prolunga dal mare con il borgo di Sant’Angelo fino alla vetta più alta dell’isola, il monte Epomeo, il sindaco Rosario Caruso ha emanato una nuova ordinanza a tutela dei residenti e dei turisti che non prevede la possibilità di spostarsi con monopattini e biciclette. Nell’ordinanza si legge chiaramente il divieto di circolazione nel centro di Sant’Angelo ... Leggi su anteprima24

Ischia, Weekend di controlli dei Carabinieri. Numerose le sanzioni amministrative

Sono proseguiti fino a notte fonda i controlli nella movida per i Carabinieri della Compagnia di Ischia nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Tra gli obiettivi – oltre all ...

