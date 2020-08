"IoMettoLaMascherina perché rispetto gli altri": migliaia di tweet dopo l'appello dell'infermiere (Di lunedì 3 agosto 2020) migliaia di persone stanno usando l'hashtag #IoMettoLaMascherina su Twitter per dire che indossare la mascherina non costa nulla e significa proteggere se stessi e gli altri Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : IoMettoLaMascherina perché

Sono sempre di più gli infermieri ed operatori sanitari che su Facebook stanno rispondendo alle parole del leader della Lega Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina in Senato cond ...È tutto partito da un post su Facebook dell’infermiere Paolo Baldini, 48 anni, indignato per il comportamento del senatore della Lega Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina in Se ...