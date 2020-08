Intesa – Ubi Banca, ecco i tre veri motivi dell’acquisto (di A. Monticini) (Di lunedì 3 agosto 2020) (A cura di Andrea Monticini, docente di Applied Econometrics alla facoltà di Scienze Bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore) La crescita economica italiana, ristagnando la produttività, è modesta da almeno 30 anni, quindi non può esserci sorpresa se il modello di business Bancario tradizionale risulti essere poco redditizio. In questo contesto, aggravato dall’attuale crisi economica, con il prodotto interno lordo diminuito nel secondo trimestre del 2020 di circa il 17% rispetto allo stesso trimestre del 2019, Banca Intesa ha deciso di acquistare Ubi Banca, dunque focalizzando, ancor più, la propria attività in Italia anziché diversificare verso Paesi esteri. Quali le reali ... Leggi su huffingtonpost

