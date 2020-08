Internet, dopo TikTok è la volta di Zoom, la piattaforma di videochiamate “scarica” gli utenti cinesi per evitare guai negli Usa (Di lunedì 3 agosto 2020) Non si ferma l’offensiva statunitense verso tutto ciò che ha a che fare con Internet e Cina. dopo TikTok nel mirino delle autorità è finita Zoom, applicazione di video conferenze la cui notorietà si è accresciuta in periodo di lockdown e smart working. Anche in questo caso sotto scrutinio c’è la possibilità che alcuni dati di utenti americani siano stati condivisi con il governo cinese. Zoom è in realtà una società statunitense con sede in California e quotata a Wall Street dove capitalizza 72 miliardi di dollari. E’ stata però fondata da Eric Yuan, immigrato cinese e, soprattutto, negli ultimi mesi è stata protagonisti di alcuni episodi giudicati sospetti. A inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano

StefanoSerafi11 : RT @Umberto_Rapetto: Amazon sta per lanciare oltre 3mila satelliti per le telecomunicazioni. Jeff Bezos, dopo aver ucciso i commercianti, a… - cybersec_feeds : RT @Umberto_Rapetto: Amazon sta per lanciare oltre 3mila satelliti per le telecomunicazioni. Jeff Bezos, dopo aver ucciso i commercianti, a… - nicxwoosan : non ho internet e sto uscendo, a dopo?? - PontaltiAlberto : RT @Umberto_Rapetto: Amazon sta per lanciare oltre 3mila satelliti per le telecomunicazioni. Jeff Bezos, dopo aver ucciso i commercianti, a… - Winston_800 : 'Abitiamo in un tempo in cui, se l’internet ti dice che sei cattivo, intanto ti scusi, e solo dopo ti chiedi se le… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet dopo Le migliori offerte internet casa di Agosto 2020 Facile.it Turisti di Bra derubati a Pozzuoli: i ladri riportano i portafogli sul luogo del furto

Sono stati ritrovati i portafogli, svuotati del denaro, ma con i documenti e le carte di credito dei tre turisti braidesi derubati dello zaino che avevano dimenticato su un muretto domenica mattina (2 ...

Sono stati ritrovati i portafogli, svuotati del denaro, ma con i documenti e le carte di credito dei tre turisti braidesi derubati dello zaino che avevano dimenticato su un muretto domenica mattina (2 ...