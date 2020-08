Inter Women, dal Bordeaux arriva Kathellen Sousa (Di lunedì 3 agosto 2020) Kathellen Sousa è una nuova giocatrice dell’Inter Women Nuovo colpo di mercato per l’Inter Women che nella giornata odierna ha ufficializzato l’acquisto di Kathellen Sousa che arriva dal Bordeaux. Ecco il comunicato. Kathellen Sousa è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. Il difensore della Nazionale brasiliana arriva al club nerazzurro , dopo aver vestito la maglia del Football Club des Girondins de Bordeaux. Sousa muove i primi passi nel mondo del calcio, giocando a futsal nella sua città natale São Vicente. All’età di ... Leggi su intermagazine

