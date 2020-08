Inter Sanchez, vicino l’accordo con il Manchester United: i dettagli (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter è vicinissima all’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez: ultimi dettagli da sistemare per il cileno Svolta improvvisa nella trattativa tra Manchester United e l’Inter per Alexis Sanchez. Come riporta Sky Sport i due club sarebbero vicinissimi all’accordo per il trasferimento defintiivo in nerazzurro del cileno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Sanchez. Ultimi dettagli con il #ManUtd e contatti continu… - FcInterNewsit : FcIN - Sanchez, Inter e Manchester United si trovano a metà strada. E l'accordo sullo stipendio è chiuso - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito… - Berneyes : RT @DiMarzio: #Inter a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Sanchez. Ultimi dettagli con il #ManUtd e contatti continui per l'ok… - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: #Inter a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Sanchez. Ultimi dettagli con il #ManUtd e contatti continui per l'ok… -