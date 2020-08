Inter Sanchez, è fatta: accordo con il Manchester United. I dettagli (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter è ormai a un passo da Alexis Sanchez: l’attaccante cileno si libererà dal Manchester United e firmerà un triennale con i nerazzurri Svolta improvvisa nella trattativa tra Manchester United e l’Inter per Alexis Sanchez. Come riporta Sky Sport i due club hanno ormai definito l’accordo per il trasferimento definitivo in nerazzurro del cileno. Sanchez si libererà dal Manchester United (che non riceverà alcun indennizzo dal club milanese) e firmerà un contratto triennale a sette milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

