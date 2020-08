Inter, l’avvocato Grassani: “Conte dopo lo sfogo a Sky rischia il licenziamento” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di critiche durissime e trasversali che scuotono nel profondo e colpiscono al cuore la società nerazzurra“. È questo il parere del noto avvocato Mattia Grassani, Intervistato dall’Italpress, in merito allo sfogo di Antonio Conte contro la dirigenza nerazzurra. “A prescindere dal merito delle stesse parole, ovvero a prescindere dal fatto che sia tutto vero o tutto falso, a mio avviso sussistono i presupposti affinché la proprietà si tuteli sotto il profilo legale – osserva l’avvocato Grassani – trattandosi di affermazioni rese pubblicamente, reiteratamente, che sconfinano in ambiti che non sono nemmeno di competenza dell’allenatore“. Secondo ... Leggi su sportface

CarloMartootchy : RT @Vittoriog82: +++ @IlarioDiGiovamb su @radioradioweb: 'L'#Inter ha chiesto al suo avvocato di valutare il licenziamento per GIUSTA CAUSA… - VincenzoMorab : RT @Vittoriog82: +++ @IlarioDiGiovamb su @radioradioweb: 'L'#Inter ha chiesto al suo avvocato di valutare il licenziamento per GIUSTA CAUSA… - chefoss : RT @Vittoriog82: +++ @IlarioDiGiovamb su @radioradioweb: 'L'#Inter ha chiesto al suo avvocato di valutare il licenziamento per GIUSTA CAUSA… - Mirko799 : RT @Vittoriog82: +++ @IlarioDiGiovamb su @radioradioweb: 'L'#Inter ha chiesto al suo avvocato di valutare il licenziamento per GIUSTA CAUSA… - Vittoriog82 : +++ @IlarioDiGiovamb su @radioradioweb: 'L'#Inter ha chiesto al suo avvocato di valutare il licenziamento per GIUST… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’avvocato Incendio cattedrale Nantes, volontario confessa Affaritaliani.it