Inter, la priorità è trattenere Sanchez: si cerca l’accordo con lo United entro giovedì (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter non vuole perdere Alexis Sanchez e cercherà fino all’ultimo un accordo con il Manchester United. I dettagli La priorità dell’Inter, in questo momento, si chiama Alexis Sanchez. Mercoledì contro il Getafe potrebbe essere l’ultima partita giocata dal cileno con la maglia nerazzurra ma il club farà di tutto per trattenerlo a Milano e giocarsi l’Intera Europa League con lui. Come spiega La Gazzetta dello Sport, con il Manchester United c’è l’accordo per il prolungamento del prestito sino a mercoledì sera, poi si vedrà. Dopo il Getafe tornerà dei Red Devils, anche se la dirigenza dell’Inter spera di riuscire a chiudere l’affare per tenerlo a ... Leggi su calcionews24

